L’INCROYABLE MISS GRUMPY Office de Tourisme Albi, samedi 14 septembre 2024.

L’INCROYABLE MISS GRUMPY Miss Grumpy… ce nom ne vous dit rien ? C’est une conférencière directement importé de Leamington Spa. Suivez-la dans le centre historique d’Albi, dans une visite pleine de joyeuses bizarreries ! Samedi 14 septembre, 15h00 Office de Tourisme 13€ réduit 9€ gratuit moins de 12 ans

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/

