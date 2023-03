Visite libre de l’incroyable jardin de Monsieur Torterue L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue, 3 juin 2023, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Visite libre de l’incroyable jardin de Monsieur Torterue 3 et 4 juin L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue Entrée libre mais dons acceptés pour la continuation du projet

Les visites guidées partiront de l’observation: méthodes de culture et résultats sur la santé des plantes cultivées, observation de la faune et la flore spontanée; découverte de leurs besoins et de leurs rôles au jardin, adaptation de notre jardin au changement climatique…et difficultés rencontrées… La déambulation libre sera facilitée par des affichettes thématiques, des ardoises portant le nom des plantes et la possibilité de discussion avec les bénévoles présents.

Jardiniers présents de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Présence d’animations musicales assurées par des groupes locaux :

– Le samedi 3 après midi

– éventuellement le dimanche : horaires à préciser

L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue Centre Hospitalier 20 rue Laënnec 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire L’idée de départ est simple: semer, arroser, partager… selon les principes de fonctionnement des Incroyables Comestibles, nés à Todmorden, en 2008, dans une petite ville industrielle du Nord de l’Angleterre… Et pour cela, investir les lieux publics , et faire appel aux dons de graines de plants, de matériaux.. pour offrir des légumes et des fruits à tous. C’est ainsi que deux grandes pelouses inoccupées du Centre Hospitalier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se transforment depuis 4 ans, avec la bienveillance des responsables de l’Hôpital, et l’aide de divers partenaires (le CAUE-85, le Centre Professionnel Pour Adultes du Lycée Nature de la Roche sur Yon, l’Association des Paralysés de France) en un verger-potager participatif, mêlant fleurs, légumes, petits et grands fruitiers… Notre jardin offre ses couleurs, ses saveurs, ses parfums, et des sensations tactiles variées, à qui veut bien en profiter: résidents de l’EHPAD et de l’AMAD, habitants venus en voisins, enfants des écoles ou du centre de loisirs ravis de venir y expérimenter le jardinage, d’observer la petite faune, ou de participer à l’embellissement du jardin… Grâce à l’aide de nos partenaires, à la fidélité et à l’inventivité des Incroyables Jardiniers et Jardinières de notre collectif, au soutien de l’Association V. I .E. des bandes de cultures diversifiées ont été créées et des fruitiers plantés. Le projet respecte le cadre du bâtiment du 19ème siècle qui lui sert d’écrin, et, si nous avons encore beaucoup à apprendre et à expérimenter, nous voyons déjà la vie grouiller dans les lasagnes, et la végétation s’épanouir. Notre désir de créer un cadre de vie agréable pour animer le quartier et de favoriser des rencontres intergénérationnelles est désormais devenu réalité. Notre jardin est devenu un lieu vivant pour explorer des pratiques de jardinage naturel s’inspirant de la permaculture: absence d’intrants chimiques, non retournement de la terre, paillage, associations de plantes, grande variété des végétaux cultivés plantés assez serrés,… Tout cela favorise la vie animale et nous voyons depuis trois ans les pollinisateurs, les décomposeurs et les prédateurs et parasites auxiliaires des cultures, de plus en plus nombreux, apporter leur touche d’étrangeté et de magie à ce paysage pourtant très anthropique. Les animations, avec divers publics, scolaires et adultes, autour de la biodiversité au jardin et des pratiques permettant de la sauvegarder sont plus nombreuses. Le Centre hospitalier sur les pelouses duquel se trouve notre jardin, possède de grands parkings, rue de l’Hôpital

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

