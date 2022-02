L’incroyable histoire d’Elzéar Duquette – Cie Don Davel Espace culturel Yves Montand, 24 février 2022, Saint-Alban.

L’incroyable histoire d’Elzéar Duquette – Cie Don Davel

Espace culturel Yves Montand, le jeudi 24 février à 16:00

C’est l’histoire d’un illustre inconnu canadien, Elzéar Duquette qui voyant les années défiler si vite ne voulait plus perdre de temps. Il s’est alors lancé dans un véritable tour du monde en tractant son propre cercueil sur roues ! Son message ? Le temps est ce que l’on en fait et comme des grains de sable dans un sablier, il se vide inexorablement alors autant savourer le temps qui nous est donné et qui nous reste ! Une histoire véridique et incroyable qui mérite d’être racontée ! Les personnages de cette incroyable histoire sont autant de marionnettes-sablier qui vont immanquablement manquer de temps. Mais il reste toujours quelques grains de sable, suffisamment pour avoir le temps de transmettre son histoire… Théâtre d´objets, Magie Nouvelle, Cirque et Projections vidéo [https://www.dondavel.com/](https://www.dondavel.com/)

Réservations obligatoires.

Espace culturel Yves Montand 2 rue Salgareda, 31140 Saint-Alban Saint-Alban Haute-Garonne



