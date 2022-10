L’Incroyable brocante sports, 23 octobre 2022, .

Le dimanche 23 octobre 2022

de 09h00 à 19h00

. gratuit

So Foot, Pédale, Tampon, 40-A et TrashTalk s’associent pour monter la plus incroyable brocante de sports au monde. + 10000 objets de football et basketball, mais aussi cyclisme, tennis, rugby, sports US…

Cet événement inédit s’adresse à tout amoureuse et amoureux de sport à l’ancienne et collectionneur et collectionneuse de pépites vintage. Rendez-vous le dimanche 23 octobre de 9h à 19h au Ground Control à Paris.

Au programme : une cinquantaine de collectionneurs et exposants de maillots foot & NBA, cartes & vignettes, tenues cyclistes, tickets & programmes de match, sneakers, casquettes, cartes postales de stades, bobs cyclistes, T-shirts, magazines, pin’s, magnets, écharpes, vélos… Venez traîner, fouiller, lire, et repartez avec plein de souvenirs !

Plus d’infos à venir sur les conférences, dédicaces d’anciens sportifs/ves & masterclass, mais déjà retenez ça :

Quand ? Le dimanche 23 octobre, de 9h-19h

Où ? Ground Control (87 rue du Charolais – Paris 12)

Combien ? Rien. Entrée libre. Inscrivez-vous ici (ça fera surtout office de reminder et nous permettra de savoir que vous venez).

Ivan Peev pour So Press Rendez-vous le 23 octobre de 9h à 19h !