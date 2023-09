L’inconnu du Nord Express Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’inconnu du Nord Express Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 14h00 à 16h30

.Tout public. gratuit Entrée libre sur réservation Un film d’Alfred Hitchcock de 1951. Avec : Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker. Deux hommes se rencontrent à bord d’un train : Guy Haines, un célèbre tennisman, et Bruno Anthony, qui se fait passer pour l’un de ses plus fervents admirateurs. Au déjeuner, Bruno propose à son compagnon d’assassiner sa femme, Miriam, qui refuse de divorcer. En échange, Guy se chargerait de le débarrasser de son encombrant père. Un film d’Alfred Hitchcock de 1951. Avec : Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker. Evénement en partenariat avec l’association L’Envers de Paris (www.enversdeparis.org). Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/linconnu-du-nord-express +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/linconnu-du-nord-express/form

Alfred Hitchcock Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris latitude longitude 48.8400739938207,2.28506396631013

Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/