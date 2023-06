ICI, ON PRÉPARE LA DÉCOUPE DU MONDE DE RUGBY ! L’INCLUSIVE Ambert Catégories d’Évènement: Ambert

Puy-de-Dôme ICI, ON PRÉPARE LA DÉCOUPE DU MONDE DE RUGBY ! L’INCLUSIVE Ambert, 5 juillet 2023, Ambert. ICI, ON PRÉPARE LA DÉCOUPE DU MONDE DE RUGBY ! 5 juillet – 2 septembre L’INCLUSIVE Gratuit, inscription pour les ateliers arts plastiques, places limitées Six résidences de femmes artistes autour du rugby du 5 juillet au 2 septembre 11 médiations culturelles gratuites et ouvertes au public. Exposition de photographies des clubs amateurs du Puy-de-Dôme et de photographies de Michel Birot et Jean-Marc Lestage. MERCREDI 5 JUILLET, 18H : en présence des 6 artistes

échanges et regards croisés sur le rugby par celles et ceux qui ne le connaissent pas ! SAMEDI 8 JUILLET, 14H-16H : en présence des 3 danseuses

ATELIER : contacts, poids-contre-poids MARDI 11 JUILLET, 17H-19H : en présence de 2 danseuses

ATELIER : « ascenseur » et posture SAMEDI 15 JUILLET, 9 H-12H. 14H-17H :en présence d’une plasticienne

ATELIER : matinée : approche du rugby par le dessin, après-midi : linogravure

Sur inscription, à partir de 10 ans, places limitées MARDI 18 JUILLET, 18H-20H : en présence d’une danseuse

ATELIER : regroupement et écoute VENDREDI 21 JUILLET, 15H-18H : en présence d’une plasticienne

ATELIER : sérigraphie d’après photographies de matchs

Sur inscription, à partir de 10 ans, places imitées MERCREDI 9 AOUT, 9H-12h -14h-17H : en présence d’une plasticienne

ATELIER : pochoir, étude des matières et des couleurs du rugby. Sur inscription, à partir de 10 ans, places limitées SAMEDI 19 AOUT 9H-12h-14h-17H : en présence d’une plasticienne

ATELIER : matinée : approche du rugby par le dessin, après-midi : linogravure

Sur inscription, à partir de 10 ans, places limitées SAMEDI 26 AOUT, 15H-18H : en présence d’une plasticienne

DISCUSSION autour des matières et des couleurs d’une œuvre entamée

et atelier collages MERCREDI 30 AOUT, 17H-19H : en présence des 3 danseuses

ATELIER : percées et encouragements SAMEDI 2 SEPTEMBRE, 15H-18H : au Rugby club du Livradois Ambert

En présence des 6 artistes et de l’équipe ASM/ROMAGNAT FEMININ

SORTIE DE RÉSIDENCES : rugby-danse-jeu-convivialité JEUDI 7 SEPTEMBRE 2023, 18H VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « A CORPS ET A COEUR EN OVALIE » et Performance dansée L’INCLUSIVE 27, rue de la République, 63600, Ambert Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 68 21 63 13 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093085189871 [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 21 63 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T20:00:00+02:00

2023-09-02T15:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00 ©L’INCLUSIVE Détails Catégories d’Évènement: Ambert, Puy-de-Dôme Autres Lieu L'INCLUSIVE Adresse 27, rue de la République, 63600, Ambert Ville Ambert Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville L'INCLUSIVE Ambert

L'INCLUSIVE Ambert Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambert/