Lors de ce webinaire, Laurence Monnet-Vernier nous parlera de la nécessité de définir et de communiquer sur l’importance de l’inclusion et comment celle-ci transforme les organisations et favorise la croissance et l’attractivité de l’entreprise.

Nous échangerons avec vous sur ce thème, mais aussi autour de notre programme court « Comment Faire de la Diversité et l’Inclusion un vrai levier de Performance Durable » que nous vous présenterons en présence de Nibal EL-KADI conseillère en formation au sein d’HEC Paris. Par la suite vous pourrez interagir avec elle sur les formalités et le processus d’admissions.

Nous vous attendons nombreux !