L'inclusion, elle se construit dès le plus jeune âge Le Rize Villeurbanne

Villeurbanne

L’inclusion, elle se construit dès le plus jeune âge Le Rize, 3 juin 2022, Villeurbanne. L’inclusion, elle se construit dès le plus jeune âge

Le Rize, le vendredi 3 juin à 16:00

Dans le cadre des Semaines villeurbannaises de sensibilisation aux handicaps Quelle inclusion aujourd’hui pour les enfants de moins de 3 ans, malades ou en situation de handicap? Et comment faire encore mieux demain ? Familles, professionnels, élus et associations se donnent rendez-vous pour échanger ensemble. Les enfants sont les bienvenus, un temps d’accueil leur sera proposé pendant la rencontre. Cette rencontre est proposée en lien avec l’exposition Piwi cœur, au café du Rize du 16 mai au 4 juin. A l’issue de la rencontre, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre à l’occasion du finissage de l’exposition ! Durée 2h / Tout public Réservation en ligne Quelle inclusion aujourd’hui pour les enfants de moins de 3 ans, malades ou en situation de handicap? Et comment faire encore mieux demain ? Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T18:00:00

