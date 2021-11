Brétigny-sur-Orge THEATRE BRETIGNY Brétigny-sur-Orge, Essonne L’Incivile / Théâtre Majâz THEATRE BRETIGNY Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Essonne

L’Incivile / Théâtre Majâz THEATRE BRETIGNY, 3 décembre 2021, Brétigny-sur-Orge. L’Incivile / Théâtre Majâz

THEATRE BRETIGNY, le vendredi 3 décembre à 20:30

**Théâtre Majâz** **mise en scène Ido Shaked texte Lauren Houda Hussein** Lors de la restitution d’un atelier théâtre, Nour Belkacem, élève brillante de terminale, décide de jouer son monologue voilée. C’est le choc ! La proviseure et les enseigant∙te∙s cherchent à comprendre le sens de son acte. Dans le huis clos du conseil de discipline, Nour invoque sa liberté individuelle au regard des lois de l’État. Elle devient ainsi malgré elle la figure ambivalente d’une Antigone d’aujourd’hui. Bien loin des polémiques autour du port du voile à l’école, ce spectacle choral questionne dans toute sa complexité la place de la religion et de la tradition dans un état laïc et s’interroge avec finesse sur ce que transmettre, transgresser et intégrer veut dire. Accompagné à leurs débuts par Ariane Mnouchkine, le Théâtre Majâz, jeune troupe constituée d’artistes de divers horizons – Israël, Liban, Palestine, France – poursuit son exploration des enjeux de territoires et de frontières, réelles ou imaginaires. _Un moment de théâtre unanimement salué par le public. _**_journalzibeline.fr_**

TARIF ORANGE + PASS FAMILLE TARIF ORANGE Tarif plein : 18€ / Tarif réduit* : 12€ / Tarif super réduit**

Un moment de théâtre unanimement salué par le public THEATRE BRETIGNY Rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE Brétigny-sur-Orge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:50:00

Détails Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge, Essonne Autres Lieu THEATRE BRETIGNY Adresse Rue Henri Douard 91220 BRETIGNY SUR ORGE Ville Brétigny-sur-Orge lieuville THEATRE BRETIGNY Brétigny-sur-Orge