L'INCIVILE Théâtre Jean Vilar, 30 novembre 2021, Vitry-sur-Seine.

L’INCIVILE

du mardi 30 novembre au mercredi 1 décembre à Théâtre Jean Vilar

L’INCIVILE ———- mise en scène **Ido Shaked** texte **Lauren Houda Hussein** avec la complicité des comédiens avec **Charlotte Andrès – Laurent Barbot – Anissa Daaou – Lauren Houda Hussein – Dan Kostenbaum – Arthur Viadieu – Noémie Zurletti ** Dans ce spectacle, Lauren Houda Hussein et Ido Shaked poursuivent leur exploration des enjeux politiques et esthétiques de territoires en crise. L’INCIVILE se situe aujourd’hui, et se déroule dans un établissement scolaire quelque part en France, sur un sujet qui ne se limite pas à ses polémiques : lors d’une restitution d’un atelier théâtre, Nour, élève brillante de terminale, décide de jouer son monologue voilée. Dans le huis clos du conseil de discipline, la proviseure et les enseignants cherchent à comprendre le sens de son acte et à trouver la réponse adaptée. Mais les réseaux sociaux s’enflamment et attirent les médias… C’est l’onde de choc. D’abord soudée, l’équipe pédagogique se divise et le conseil de discipline devient le théâtre d’une tragédie où se rejouent les grands conflits de notre société à la lumière d’Antigone. **Loin des polémiques autour du port du voile à l’école, ce spectacle choral, élaboré à partir d’ateliers en lycée, questionne dans toute sa complexité la place de la religion et de la tradition dans un état laïc et ouvre des espaces pour s’interroger avec finesse sur ce que transmettre, transgresser et intégrer veut dire.** Production Théâtre Majâz • coproduction Châteauvallon – Scène nationale, Théâtre Joliette – Scène conventionnée pour les expressions et écritures contemporaines • résidences de création et soutiens Théâtre Firmin Gémier La Piscine, Théâtre du Soleil, Grand Parquet, Théâtre Paris-Villette, Le Safran – Scène conventionnée • avec le soutien de la DRAC Île-de-France, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM Lauren Houda Hussein et Ido Shaked – Théâtre Majâz sont artistes associés à La Scène Nationale d’Aubusson Théâtre Jean Lurcat Création le 17 janvier 2019 – Scène nationale de Châteauvallon – Ollioules **​**

Théâtre MAJAZ – Lauren Houda Hussein et Ido Shaked

