L’Incivile Le Grand Parquet, 7 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 18 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h30

et dimanche de 15h30 à 17h

payant

Quand un conseil de discipline devient le théâtre d’une tragédie où se rejouent les grands conflits de notre société à la lumière d’Antigone.

Lors d’une restitution d’un atelier théâtre sur la figure d’Antigone, Nour, élève brillante de terminale, décide de jouer son monologue voilée. Dans le huis clos du conseil de discipline, la proviseure et les enseignants cherchent à comprendre le sens de son acte et à trouver la réponse adaptée. Mais les réseaux sociaux s’enflamment et attirent les médias… C’est l’onde de choc. D’abord soudée, l’équipe pédagogique se divise

Alternant registre comique et tragique, L’Incivile questionne dans toute sa complexité la place de la religion et de la tradition dans notre société et ouvre des espaces pour s’interroger avec finesse sur ce que transmettre et transgresser veut dire.

texte et mise en scène Ido Shaked et Lauren Houda Hussein (Théâtre Majâz)

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers Paris 75018

2, 5, 7 : Stalingrad (252m) 2, 5, 7bis : Jaurès (517m)



Contact : Le Grand Parquet https://www.legrandparquet.fr/ https://www.facebook.com/legrandparquet/ https://twitter.com/GrandParquet0140037223 resa@legrandparquet.fr

Date complète :

Nicolas Martinez