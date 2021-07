Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine L’Incivile L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

L’Incivile L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, 12 janvier 2022-12 janvier 2022, Antony. L’Incivile

du mercredi 12 janvier 2022 au jeudi 13 janvier 2022 à L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Ce soir, c’est l’ébullition dans la salle des profs : Nour, élève brillante de terminale, passe en conseil de discipline. La raison ? Lors de la restitution d’un atelier théâtre intitulé « Les Antigones de nos jours », elle a joué son monologue voilée. Était-ce un costume ou une provocation ? Nour reste mutique et l’équipe du lycée se divise…

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Théâtre Majâz L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T21:20:00;2022-01-13T19:30:00 2022-01-13T20:50:00

