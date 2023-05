Randonnée gourmande, 24 juin 2023, Linazay.

Dès 18h30, marche gourmande de 10 km

Tarifs :15 € pour les adultes et 7€50 pour les enfants de moins de 10 ans

Feu de la Saint Jean et feu d’artifice à 23h.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Linazay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 6:30 pm, 10 km gourmet walk

Rates: 15 ? for adults and 7?50 for children under 10 years old

Saint John’s fire and fireworks at 11pm

A partir de las 18.30 h, paseo gastronómico de 10 km

Precios: 15 € los adultos y 7,50 € los niños menores de 10 años

Hoguera de San Juan y fuegos artificiales a las 23 h

Ab 18:30 Uhr, 10 km lange Gourmetwanderung

Preise:15 ? für Erwachsene und 7?50 für Kinder unter 10 Jahren

Johannisfeuer und Feuerwerk um 23 Uhr

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou