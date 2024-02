L’Inavoué fête la Saint-Valentin Hotel Le Normandy L’Inavoué Vernon, mercredi 14 février 2024.

Le restaurant « L’inavoué » vous donne rendez-vous le 14 février pour fêter la Saint-Valentin. Cette soirée sera animée par le groupe The flying kittens

Au menu

– Mises en bouches Nuage de Betterave, écorce de Yuzu confite, Effiloché de Crabe sur crémeux de courge Butternut

– Entrée Foie Gras au chocolat, chutney de poire au vinaigre de framboise OU Mille-feuille de Saint-Jacques, truffe noire pomme et céleri

– Plat Langoustines rôties, huile de truffe blanche et risotto crémeux au champagne OU Carré d’Agneau au thé vert et trio de carottes glacées au gingembre

– Douceur glacée Sorbet Cassis, ananas caramélisé et Rhum Arrangé Vanille

– Dessert Cheesecake pistache, framboise et citron vert OU Douceur de Bavarois Mangue, Fruit de la Passion et chocolat blanc

Réservation au 02 32 51 97 97

Tarif 69€/personne (inclus une coupe de champagne ou un cocktail sans alcool)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Hotel Le Normandy L’Inavoué 1 avenue Pierre Mendès France

Vernon 27200 Eure Normandie contact@normandy-hotel.fr

