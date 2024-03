L’inattendue faune et flore des milieux aquatiques Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux, mercredi 29 mai 2024.

L’inattendue faune et flore des milieux aquatiques Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Mercredi 29 mai, 14h30 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

Atelier découverte des plantes et en particulier des petites bêtes des zones humides. La réalisation d’une « petite pêche » (larves d’insectes) nous permettra d’appréhender toute la beauté et la diversité de la faune aquatique !

Animée par : Monde de Sens

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription
Bordeaux
Bordeaux
Gironde
Nouvelle-Aquitaine
mp@mondedesens.fr
06 78 31 04 45

Parc des Jalles Animation

Bordeaux Métropole – L.Moreau