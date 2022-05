LINA_RAÜL REFREE (FESTIVAL RIO LOCO), 19 juin 2022, .

LINA_RAÜL REFREE (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-19 18:30:00 – 2022-06-19

« La musique, ce n’est pas de la géographie, c’est de l’émotion », peut-on lire en page d’accueil du projet Lina-Raül Refree. Une belle entrée en matière pour ce duo qui semble tout droit sorti d’une autre planète. Celle de l’envoûtement et de la douceur incarnée. Figure de la scène hardcore catalane des années 90, Raül Fernandez Miró, dit Refree, est devenu un producteur des plus éclairés, travaillant notamment avec Lee Ranaldo, le guitariste de Sonic Youth. On lui doit la mise en orbite de l’artiste flamenco Rocío Márquez, de la renversante Sílvia Pérez Cruz ou du phénomène star Rosalía qui dynamite le genre du flamenco. Soit, des voix parmi les plus marquantes de l’Espagne d’aujourd’hui. Dernièrement, Raül Refree a traversé la frontière pour s’enquérir de la voix enivrante de la Portugaise Lina Rodrigues, longtemps acclamée comme fadista traditionnelle. À deux, ils opèrent une révolution radicale, non sans risques : moderniser le fado autour d’un répertoire sacré (celui de la reine absolue du genre : Amália Rodrigues) que le duo vient, à coups d’ornements électroniques, de synthés inspirés et d’une intensité absolue dans le chant, draper d’une tonalité post-rock crépusculaire.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Lina_Raül Refree et leur alchimie absolue !

« La musique, ce n’est pas de la géographie, c’est de l’émotion », peut-on lire en page d’accueil du projet Lina-Raül Refree. Une belle entrée en matière pour ce duo qui semble tout droit sorti d’une autre planète. Celle de l’envoûtement et de la douceur incarnée. Figure de la scène hardcore catalane des années 90, Raül Fernandez Miró, dit Refree, est devenu un producteur des plus éclairés, travaillant notamment avec Lee Ranaldo, le guitariste de Sonic Youth. On lui doit la mise en orbite de l’artiste flamenco Rocío Márquez, de la renversante Sílvia Pérez Cruz ou du phénomène star Rosalía qui dynamite le genre du flamenco. Soit, des voix parmi les plus marquantes de l’Espagne d’aujourd’hui. Dernièrement, Raül Refree a traversé la frontière pour s’enquérir de la voix enivrante de la Portugaise Lina Rodrigues, longtemps acclamée comme fadista traditionnelle. À deux, ils opèrent une révolution radicale, non sans risques : moderniser le fado autour d’un répertoire sacré (celui de la reine absolue du genre : Amália Rodrigues) que le duo vient, à coups d’ornements électroniques, de synthés inspirés et d’une intensité absolue dans le chant, draper d’une tonalité post-rock crépusculaire.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

dernière mise à jour : 2022-05-18 par