Lina STALYTE “Big City” Sunset & Sunside, 9 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

“Une ode à l’amour de soi et à l’audace, à la sensualité et à la féminité”

Lina exprime aujourd’hui une quête d’identité et des sentiments profonds sur une musique néo-soul sensible façon Lianne La Havas, Corinne Bailey Rae ou encore Raveena. Et bien que son projet porte son propre nom, sur scène, Lina Stalyte s’accompagne de divers musiciens – bassiste, claviériste, batterie et trompette – emportant ainsi son public au cœur d’une expérience acoustique. Elle présentera en 2022 un EP qui s’est avéré cathartique pour la jeune artiste. Elle exprime son rapport au corps, à l’amour et aux maux de l’âme : construit comme une pièce de théâtre en trois actes, son EP est une ode à l’amour de soi et à l’audace, à la sensualité et à la féminité, des thèmes qui lui sont chers et qu’elle dévoilera au fil des sorties.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact : Sunset & Sunside 0140264660

