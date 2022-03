L’INA partenaire actif du Festival de la radio et de l’écoute «Longueur d’ondes» Les Ateliers des Capucins, 26 janvier 2022, .

### – **Carte blanche INA : Voyage musical – Dans les coulisses des éditions sonores** Cette année la carte blanche sera haute en couleurs : l’occasion de découvrir la richesse du fonds musical INA Radio à travers les « pépites » de différents genres musicaux éditées par l’INA et également en collaboration avec les maisons de disques, majors et labels indépendants, en France et à l’International (Universal Music, Monster Melodies, Sam Records, Transversales Disques, Elemental Music, Resonance Records…) Un voyage musical à travers une sélection de vinyles et de CDs composés de concerts et extraits inédits d’émissions phares de la radio, telles Discoparade, Jazz sur scène, Jam Session… Ces éditions pho**no**graphiques retransmettent avec fidélité la magie du live. Live de studio de radio, feutré, intime, comme celui de Brigitte Fontaine et Areski qui laissent libre cours à leur énergie créatrice au studio 102 de la Maison de la radio ou celui dans lequel Jacques Brel interprète une version exceptionnelle d’*Amsterdam* ; live de petites salles où l’on sent palpiter le public, tout près de l’artiste, comme aux Trois Baudets où débute un Georges Brassens un peu bougon, ou au théâtre des Carmes à Avignon, qui fait un triomphe à Colette Magny en 1969. Parfois encore, c’est à l’Opéra Garnier ou au théâtre des Champs-Élysées qu’a lieu le spectacle et c’est à un événement de grande ampleur que les sillons du vinyle redonnent vie : Maria Callas en majesté lors de La Grande nuit de l’Opéra en 1958, retransmise dans toute l’Europe en Eurovision ou encore l’unique concert en France de Wes Montgomery en 1965. Tous les genres sont là, outre le jazz, le classique et la chanson française, nous pourrons vous faire écouter le fado d’Amalia Rodrigues ou la richesse foisonnante des interprétations de Léonard Berstein. La séance sera introduite par Dies Blau, chef de projet au service Action et Partenariats cuturels & éducatifs ; présentation et sélection d’extraits par Laetitia Fourmond, chef de produit des Éditions physiques, et Christiane Lemire, chargée des licences audio au service International de l’INA. Montage et mixage Ian Debeerst – **”Ne perdons pas le Nord”** Nous vous invitons à écouter une collection d’archives sur la thématique du Pôle Nord. La séance sera présentée par Richard Belle, de la Direction de la Communication et Partenariats, de Dies Blau, chef de projet au service Action et Partenariats culturels & éducatifs ; de Viviane Lefevre, documentaliste multimédias. Montage et mixage : Christophe Jolibois

