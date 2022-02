Lina et Raül Refree – Fado contemporain Tréguier, 26 février 2022, Tréguier.

Lina et Raül Refree – Fado contemporain Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier

2022-02-26 – 2022-02-26 Théâtre de l’Arche Place de la République

L’approche novatrice de Refree est sensible et respectueuse et le chant clair et passionné de Lina exprime pleinement la profondeur d’âme liée à l’expression des plus grands interprètes du fado. Nul doute que le travail de Refree et Lina a dû remuer l’estomac de quelques puristes aux idées arrêtées, mais il est évident que ce projet envoûtant fera date. Durée: 1h15 – tout public.

contact.archesillon@lannion-tregor.com +33 2 96 92 19 42 http://www.arche-sillon.com/

