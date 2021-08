Vannes L'Hôtel de Limur Morbihan, Vannes Limur de la cave au grenier L’Hôtel de Limur Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Limur de la cave au grenier L’Hôtel de Limur, 19 septembre 2021, Vannes. Limur de la cave au grenier

le dimanche 19 septembre à L’Hôtel de Limur

Une visite complète de l’Hôtel de Limur avec un guide conférencier suivie d’une découverte de l’atelier de lutherie du VEMI (Vannes Early Music Institute)

Gratuit. Nombre de places limité à 25 visiteurs par groupe

Association dédiée à la musique ancienne fondé par le violoncelliste Bruno Cocset L’Hôtel de Limur 31 rue Thiers Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu L'Hôtel de Limur Adresse 31 rue Thiers Vannes Ville Vannes lieuville L'Hôtel de Limur Vannes