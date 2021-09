Vannes Hôtel de Limur Morbihan, Vannes Limur de la cave au grenier Hôtel de Limur Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Hôtel de Limur, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Nombre de places limité à 25 visiteurs par groupe. / Départ de visite toutes les heures.

Une visite complète avec un guide conférencier, suivie d’une découverte de l’atelier de lutherie du VEMI – Association dédiée à la musique ancienne fondée par le violoncelliste Bruno Cocset -. Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

