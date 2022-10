Projection d’un documentaire sur l’Eglise Saint Guen (Vannes) LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Projection d’un documentaire sur l’Eglise Saint Guen (Vannes) LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES, 15 octobre 2022, Vannes. Projection d’un documentaire sur l’Eglise Saint Guen (Vannes) Samedi 15 octobre, 15h00 LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES 31 rue Thiers 56 000 Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://www.kubweb.media/ »}] Projection du film « l’église Saint Guen » (Vannes)

Un documentaire réalisé par KUB qui laisse la parole à son architecte Jacques Henri Maisonneuve. Presque 50 ans après la construction de l’église, l’architecte, resté très attaché à son œuvre, revisite ses souvenirs et nous accompagne dans la visite des lieux.

Présentation par Bérangère Portalier, directrice de KUB.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-15T16:00:00+02:00 © Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Adresse 31 rue Thiers 56 000 Vannes Centre - Le Port Ville Vannes lieuville LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Vannes Departement Morbihan

LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Projection d’un documentaire sur l’Eglise Saint Guen (Vannes) LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES 2022-10-15 was last modified: by Projection d’un documentaire sur l’Eglise Saint Guen (Vannes) LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES 15 octobre 2022 Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Vannes LIMUR Vannes

Vannes Morbihan