Ateliers « Construction d'une maison géante » 15 et 16 octobre LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES 31 rue Thiers 56 000 Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne A l’aide de cartons, de bouchons, de tissus…, les enfants sont invités à participer à la fabrication d’une maison géante. L’atelier les amènera à Imaginer la forme des pièces du logement, des appartements de l’immeuble, leur décoration, leurs meubles. Pour comprendre comment ça tient… et pourquoi parfois ça tombe !

Pour les 8-12 ans, RDV à 14h30. Pour les 4-7 ans, RDV à 16h00

2022-10-15T14:30:00+02:00

2022-10-16T17:30:00+02:00 © Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

