Exposition des projets Archi en Leporello LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Exposition des projets Archi en Leporello LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES, 14 octobre 2022, Vannes. Exposition des projets Archi en Leporello Vendredi 14 octobre, 16h00 LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES 31 rue Thiers 56 000 Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Présentation des quatre projets « Archi en Leporello » réalisés avec les enfants de Brandivy, Vannes et Trédion.

Dans le cadre du dispositif Education Artistique et Culturelle (EAC), en lien avec les médiathèques de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, les enfants de quatre écoles du territoire (Brandivy, Vannes et Trédion) se sont appropriés leur patrimoine et leur architecture pour en faire un livre. Accompagnés d’artistes dessinateurs et plasticiens, chaque classe a produit son leporello. Mais qu’est-ce qu’un leporello ? Un livre accordéon, où se mêlent poèmes et dessins.

Les œuvres réalisées seront exposées et présentées à Limur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:00:00+02:00

2022-10-14T17:00:00+02:00 © Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Adresse 31 rue Thiers 56 000 Vannes Centre - Le Port Ville Vannes lieuville LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Vannes Departement Morbihan

LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Exposition des projets Archi en Leporello LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES 2022-10-14 was last modified: by Exposition des projets Archi en Leporello LIMUR, Centre d’Interprétationn de l’Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES LIMUR, Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES 14 octobre 2022 Centre d'Interprétationn de l'Architecture et du Patrimoine - 31 rue Thiers - 56000 VANNES Vannes LIMUR Vannes

Vannes Morbihan