Un après-midi pour appréhender toutes les facettes de ce sédiment peu apprécié : la vase !

Dans le cadre de la programmation de l’exposition V.A.S.E de Nicolas Barreau et Jules Charbonnet au musée des beaux-arts, La Cohue et les Journées Nationales de l’Architecture portée par le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) à Vannes, des professionnels se rencontrent afin de présenter à un large public toutes les particularités de cette matière sédimentaire qu’est la vase : de son environnement naturel à son exploitation dans divers domaines, économiques, sociétaux, techniques et artistiques. Plusieurs regards se croisent révélant la richesse insoupçonnée de cette matière méconnue et peu appréciée du grand public.

Au programme de cet après-midi :

– 13h30 : dégustation de palourdes offertes par le Parc naturel régional et café offert par l’équipe de Limur

– 14h : Début de l’après-midi d’étude : la vase en 3 questions

Présentation des intervenants

1ère question : Les vasières, un écosystème méconnu

2ème question : La vase, une matière recyclable ?

3ème question : La vase, matériau de construction ?

Les participants seront invités à discuter et questionner les intervenants autour de ces différents sujets exposés.

– 17h : courte visite du projet de l’atelier Grappin à Séné exposé à LIMUR

– 17h30 : Visite de l’exposition V.A.S.E. au musée des beaux-arts, La Cohue, en présence des artistes Nicolas Barreau et Jules Charbonnet, ainsi que Françoise Berretrot, directrice du service des musées de Vannes.

– 18h fin de l’après-midi d’étude.

Les intervenants autour du sujet :

– Thomas Cosson, chargé de mission Natura 2000 et biodiversité au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Depuis 2012, Thomas Cosson anime, aux côtés de partenaires, les différentes actions relatives à la préservation de la biodiversité au sein des espaces naturels protégées Natura 2000 du golfe du morbihan et de la rivière de Pénerf. Dans le cadre du programme européen LIFE Marha, il s’intéresse plus particulièrement aux écosystèmes marins de ces sites, notamment les plus mal connus d’entre eux : les vasières.

– François Lelong, pêcheur professionnel de palourdes dans le Golfe du Morbihan

– Henri Angier, Ingénieur maîtrise d’ouvrage de la Compagnie des Ports du Morbihan

– Nicolas Barreau et Jules Charbonnet, artistes designer

– Françoise Berretrot, directrice du service des musées de la ville de Vannes

– L’atelier Grappin avec Léo Grandhomme et Mathilde Pinatel

– Nathalie Defrade, animatrice du patrimoine

– Séverine Bodin, médiatrice culturelle des musées de Vannes

LIMUR, Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 VANNES

Nicolas Barreau Jules Charbonnet