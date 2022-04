L’Improvisionniste – David Baux Marseille 6e Arrondissement, 19 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

L’Improvisionniste – David Baux L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-05-19 – 2022-05-19 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement 13006

Tu te demandes ce qu'il va se passer de spectaculaire dans ce spectacle ?



Il suffit pour toi, spectatrice, spectateur, d’énoncer un mot ou les rudiments d’une idée, pour que L’Improvisionniste, personnage haut en couleur de music-hall mi-magicien mi-voyant, “mi-mystérieux”, lui fasse prendre toutes les dimensions qu’elle mérite : une histoire, un sketch, un mime, un poème, une chanson, une danse, un slam, un rap… tout est possible, ce gars est branché sur du 10 000 Volt !!!



Comédien-improvisateur depuis 12 ans au sein de la troupe des Sherpas (Plateau d’impro 11e saison de succès) et du Duo d’Impro (Les Instantanés 3 festivals d’Avignon Complet), David Baux présente un spectacle performance intégralement improvisé en solo.



Drôle, mystérieux, interactif, un spectacle sans texte préétabli et sans filets.

Et tout cela, en un claquement de doigt !



Compagnie Les Sherpas

Mise en scène : Joris Cordaro

Avec David Baux

Certaines histoires naissent comme par magie…

L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

