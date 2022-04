L’imp(r)ossible week-end de Félix Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

L’imp(r)ossible week-end de Félix Dax, 4 mai 2022, Dax. L’imp(r)ossible week-end de Félix Salle Félix Arnaudin Rue Abbée Bordes Dax

2022-05-04 15:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Salle Félix Arnaudin Rue Abbée Bordes

Dax Landes EUR Festival d’improvisation théâtrale !

