L’Impromptu : Corneille-Molière Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

L’Impromptu : Corneille-Molière Fumel, 4 mai 2022, Fumel. L’Impromptu : Corneille-Molière Fumel

2022-05-04 – 2022-05-04

Fumel Lot-et-Garonne Fumel EUR 0 0 L’Impromptu : Corneille-Molière, groupe Anamorphose. A partir de 12 ans. Durée 45 minutes. Entrée gratuite mais réservation conseillée. Bibliothèque de Fumel en partenariat avec Fumel Vallée du Lot. L’Impromptu : Corneille-Molière, groupe Anamorphose. A partir de 12 ans. Durée 45 minutes. Entrée gratuite mais réservation conseillée. Bibliothèque de Fumel en partenariat avec Fumel Vallée du Lot. +33 5 53 49 59 73 L’Impromptu : Corneille-Molière, groupe Anamorphose. A partir de 12 ans. Durée 45 minutes. Entrée gratuite mais réservation conseillée. Bibliothèque de Fumel en partenariat avec Fumel Vallée du Lot. Fumel Vallée du Lot

Fumel

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Ville Fumel lieuville Fumel Departement Lot-et-Garonne

Fumel Fumel Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fumel/

L’Impromptu : Corneille-Molière Fumel 2022-05-04 was last modified: by L’Impromptu : Corneille-Molière Fumel Fumel 4 mai 2022 Fumel Lot-et-Garonne

Fumel Lot-et-Garonne