L’improglio du jeudi

L’improglio du jeudi, 8 décembre 2022, . L’improglio du jeudi



2022-12-08 20:30:00 – 2022-12-08 EUR 8.95 L’improglio est le format cabaret de la LIPHO.



Dans ce format, 5 improvisateurs jouent sur les thèmes du public et des contraintes imposées par le maître de cérémonie.

Ce cocktail donne des personnages déjantés, des situations cocasses et des fous rires garantis.



Venez encourager la LIPHO et passer un très bon moment de rire et de détente.





