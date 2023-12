Kor’âme L’Improbable Café Plestin-les-Grèves Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Début : 2023-12-28 18:00:00

fin : 2023-12-28 19:00:00 . Musique d’Afrique de l’Ouest

Kevin joue depuis près de deux ans de la kora et souhaite partager ses douces sonorités avec le public. Il joue des répertoires traditionnels d’Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, Guinée, Sénégal, Gambie). .

Mise à jour le 2023-12-21

