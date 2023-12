Gwerzioù ha Sonnioù – Anne Quiguer L’Improbable Café culturel Plestin-les-Grèves, 27 décembre 2023, Plestin-les-Grèves.

Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:00:00

fin : 2023-12-27 19:00:00

Originaire de Trémel, Anne anime depuis quelques années les randonnées chantées du pays de Plestin dans la transmission et la continuité des Kanerezed Plistin : Jeannine Biannic et Eugénie Parcheminer. Elle continue de se former lors de stages ou rencontres dans les différents terroirs bretons.

Anne a également participé à de nombreux concours dont le Kan ar Bobl, la Bogue d’or à Redon et le concours Dañs Treger à Plestin. Elle chante seule, en duo (Kan ha Diskan) dans les festoù-noz, en concert et initie à la danse par le chant. Un bon moment d’authenticité et de partage.

L’Improbable Café culturel Lieu-dit Porjou

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-21 par SITARMOR