L’impro qui court Marseille 6e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

L’impro qui court La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

2022-05-06 – 2022-05-06 La Divine Comédie 2 rue Vian

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’impro qui court… toujours ! La troupe revient un vendredi par mois. Au programme, des impros pour rire, voyager, s’émouvoir, s’interroger… et tout cela, grâce aux thèmes du meilleur public du monde : Vous !



Le Bruit Qui Court est un collectif marseillais qui regroupe des personnalités diverses toutes curieuses et passionnées de théâtre, notamment d’improvisation.



Ne ratez surtout pas ce nouvel événement d’une troupe, bien décidée à s’installer durablement dans le paysage de l’impro marseillaise.



Ecriture, mise en scène et jeu : Le Bruit Qui Court

Venez assister au cabaret d’impro mensuel de la troupe “Le Bruit Qui Court” !

L’impro qui court… toujours ! La troupe revient un vendredi par mois. Au programme, des impros pour rire, voyager, s’émouvoir, s’interroger… et tout cela, grâce aux thèmes du meilleur public du monde : Vous !



Le Bruit Qui Court est un collectif marseillais qui regroupe des personnalités diverses toutes curieuses et passionnées de théâtre, notamment d’improvisation.



Ne ratez surtout pas ce nouvel événement d’une troupe, bien décidée à s’installer durablement dans le paysage de l’impro marseillaise.



Ecriture, mise en scène et jeu : Le Bruit Qui Court

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-24 par