Envie d’inventer des histoires et de jouer à être quelqu’un d’autre ? Envie de créer, de danser avec les mots, de parler avec son corps ? Dans ce séjour, nous allons plonger dans le monde magique du théâtre… Une scène, quelques personnages, un mini-scénario et c’est parti ! Par des activités toujours collectives, souvent drôles, parfois inattendues, le groupe de comédien.ne.s en herbe vivra une expérience unique pendant une semaine : celle de monter sur la scène, avec confiance et plaisir, pour finalement embarquer les spectateurs dans un voyage théâtral qui ne laissera que des bons souvenirs.

TP : 581 € / TR : 553 €

Dans ce séjour, nous allons plonger dans le monde magique du théâtre… Organisé par l’association EPAL. Ti Menez Are Garzuel, 29190 Brasparts Brasparts Finistère

