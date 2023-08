Exposition et conférence à la maison de Région, « de l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ». L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Exposition et conférence à la maison de Région, « de l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ». L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine Limoges, 16 septembre 2023, Limoges. Exposition et conférence à la maison de Région, « de l’imprimerie Plainemaison au Frac-Artothèque ». Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine Gratuit. Entrée libre. Lieu des RDV : maison de la Région, 27, boulevard de la Corderie, Limoges, Propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, le bâtiment de l’ancienne imprimerie Plainemaison conçu en 1893 par l’architecte Alfred Rouchaud va accueillir le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) et l’Artothèque de Nouvelle-Aquitaine. Venez découvir l’histoire et l’architecture de ce site, à la maison de la Région, le samedi 16 septembre Au programme :

– Une exposition « l’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine », de 10h à 12h et de 14h à 16h. Hall de la maison de la Région, 27, boulevard de la Corderie, Limoges. – Une conférence sur l’histoire de l’imprimerie à Limoges par Jérôme Decoux, chercheur au service régional patrimoine et inventaire de Nouvelle-Aquitaine, à 11h et 14h30 . Salon de la maison de la Région, 27, boulevard de la Corderie, Limoges, . L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine 17bis rue Charles-Michels, 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Propriété de la région Nouvelle-Aquitaine, le bâtiment de l’ancienne imprimerie Plainemaison conçu en 1893 par l’architecte Alfred Rouchaud va accueillir le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) et l’Artothèque de Nouvelle-Aquitaine. Son architecture métallique remarquable, sa façade monumentale, ses larges baies et les deux niveaux de galeries ouvertes en font un témoin exceptionnel de l’histoire de l’imprimerie limougeaude. Sa reconversion a été confiée au cabinet d’architecte Jakob+Macfarlane, connu notamment pour ses réalisations telles que le FRAC Centre, le restaurant Georges du Centre Georges Pompidou ou les Docks – Cité de la Mode et du Design à Paris. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Philippe Rivière Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine Adresse 17bis rue Charles-Michels, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine Limoges latitude longitude 45.828945;1.26029

L’imprimerie Plainemaison, futur Frac-artothèque de Nouvelle-Aquitaine Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/