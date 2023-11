Bal de clôture – Folk à Rive l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) Bal de clôture – Folk à Rive l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42), 11 février 2024, . Bal de clôture – Folk à Rive Dimanche 11 février 2024, 15h00 l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 10 euros Rejoignez-nous à l’occasion de la première édition du festival « Folk à Rive » à l’Imprimerie café-théâtre, pour un bal de clôture mené par les mélodies trad néo-folk du groupe marseillais Les Bisons Mécaniques. Folk à Rive, c’est le premier festival de culture folk initié par l’Imprimerie café-théâtre, du 9 au 11 février. Dans un esprit de rencontre et d’échange, un musicien local accueille un groupe d’une autre région pour vous faire danser sur les sonorités traditionnelles de chaque région. Pour cette première édition, c’est l’accordéoniste Pascal Rosiak qui accueillera le groupe Les Bisons Mécaniques, la rencontre entre une mandoline ancestrale, néo-folk, mélodie trad et accent méditerranéen. Un pass festival permettant un accès complet aux bals, ateliers et autres événements du weekend, sera proposé sur place ou sur notre site. source : événement Bal de clôture – Folk à Rive publié sur AgendaTrad l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 22, Rue Claude Drivon

l'Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 22, Rue Claude Drivon

l'Imprimerie Café Théâtre, 42800 Rive-de-Gier, France

