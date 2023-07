Bal Folk par Tradnew l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42), 9 décembre 2023, .

Bal Folk par Tradnew Samedi 9 décembre, 20h30 l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 13

Ce groupe est un ensemble de musique traditionnelle dirigé par Jean-Pierre Hermer.

Les sonorités de leurs divers instruments vous portent vers une musique vivante et chantante, inspirée des mélodies et rythmes de nos régions mais aussi d’autres pays comme l’Écosse, Italie, l’Estonie… Leur nom évoque leur ancrage dans la musique et les danses traditionnelles, mais aussi l’ouverture à l’innovation.

Leur but est d’entraîner celles et ceux qui ne les écoutent pas dans une valse, un air de polka endiablée, ou dans le rythme chaloupé d’une mazurka !

source : événement Bal Folk par Tradnew publié sur AgendaTrad

l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 22, Rue Claude Drivon

l'Imprimerie Café Théâtre, 42800 Rive-de-Gier, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-10T00:30:00+01:00

