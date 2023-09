Bal Folk l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) Bal Folk l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42), 4 novembre 2023, . Bal Folk Samedi 4 novembre, 20h30 l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 13 Un bal folk ou bal trad est une forme de bal où sont dansées des danses populaires dites folk ou trad mêlant danses de couple, mixers modernes d’Europe, et danses régionales issues de collectages. source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 22, Rue Claude Drivon

l’Imprimerie Café Théâtre, 42800 Rive-de-Gier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45437 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:30:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu l'Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) Adresse 22, Rue Claude Drivon l'Imprimerie Café Théâtre, 42800 Rive-de-Gier, France Age max 110 Lieu Ville l'Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) latitude longitude 45.528151;4.612562

l'Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//