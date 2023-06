Bal Séga avec Zanfan La Poussière l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) Bal Séga avec Zanfan La Poussière l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42), 23 juillet 2023, . Bal Séga avec Zanfan La Poussière Dimanche 23 juillet, 19h00 l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 13 Zanfan La Poussière, créée l’année dernière à l’occasion d’une première partie pour le grand Danyèl Waro, est un groupe montpelliérain de musique réunionnaise, fusion entre percussions traditionnelles Maloya, inspirations Séga et polyphonies sensibles. Le répertoire est composé principalement de compositions, mais comporte également des mash-up et reprises de standard de la musique réunionnaise pour faire chanter le public ! Ambiance de bal populaire assuré, ça va danser ! Line-up live formule acoustique: Étienne Rey Robert : Guitare, chant Vanessa Bile-Audouard : Trompette, chant Lauriane Fargier : Kayanm / Triangle, chant Julien Rivyèr : Percussions source : événement Bal Séga avec Zanfan La Poussière publié sur AgendaTrad l’Imprimerie Café Théâtre, Rive-de-Gier (42) 22, Rue Claude Drivon

