du samedi 23 octobre au samedi 25 mars 2023 à Musée de l’Impression sur Étoffes

L’imprimé dans la mode, la mode de l’imprimé ——————————————– ### « De la marquise de Pompadour à Christian Dior » Cette exposition retrace la fabrication des modes, comment les étoffes sont devenues des vêtements réalisés par les tailleurs et les couturières, avant que la confection ne donne naissance au prêt-à-porter. En proposant aux visiteurs une histoire de la mode par les tissus imprimés et leurs motifs, le musée expose des pièces qui montrent la permanence de certains décors à travers l’évolution des formes et des pratiques vestimentaires, un certain regard sur la mode.

Tarifs adultes : 9€ Sénior : 8€ Enfant : 2,50 € (4 – 17 ans) avec livret pédagogique Enfants – de 4 ans : gratuit Tarif réduit : (demandeur d’emploi, étudiant, enseignant ) : 5€ Famille 2 adultes et 2 enfants : 20 €

Cette exposition retrace la fabrication des modes Musée de l’Impression sur Étoffes 14, rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Mulhouse Rebberg Haut-Rhin

