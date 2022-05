L’Impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks Cinéma Ermitage, 3 juin 2022, Fontainebleau.

Chef d’oeuvre de la comédie américaine porté par un duo explosif (Katharine Hepburn et Cary Grant), _Bringing Up Baby_ oppose pour mieux les réunir David Huxley, un paléontologue trop sérieux, et Susan, une extravagante héritière. L’intrusion d’un léopard apprivoisé envoyé à Susan va quelque peu contrarier David dans sa quête du million de dollars nécessaire pour sauver son muséum d’histoire naturelle… Avec Katharine Hepburn, Cary Grant, Charles Ruggles D’après la nouvelle _Bringing Up Baby_ de Hagar Wilde _L’Impossible Monsieur Bébé_ (_Bringing Up Baby_), Howard Hawks, 1938 © Warner Bros **précédé de** My BBY 8L3W de Collectif Neozoon ——————————– Neozoon intervient dans l’espace urbain à travers des actions et des performances qui revisitent les rapports entre les animaux et les humains. Dans My BBY 8L3W, le collectif a assemblé trente vidéos YouTube dans lesquelles des femmes mettent en scène l’amour qu’elles témoignent pour leurs animaux de compagnie. Allemagne / 2014 / Expérimental / 3′

