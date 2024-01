L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT La Comédie de Lille Lille, vendredi 5 avril 2024.

L'IMPORTANCE D'ÊTRE CONSTANT 5 18 avril La Comédie de Lille

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T20:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

Jack, gentleman anglais, prend très au sérieux l’éducation de sa jeune pupille Cécilia qui lui a été confié à la mort de son père. Il est aidé dans sa tâche par la gouvernante Miss Prism, et par le pasteur du village de campagne où ils habitent. Toutefois, afin de de profiter librement des plaisirs de la ville avec son ami Algernon, il s’est inventé un jeune frère, Constant, et prend cette identité lorsqu’il se rend à Londres. Il s’éprend de Gwendoleen, cousine d’Algernon qui accorde une grande importance au prénom de son prétendant… et dont la mère, Lady Bracknell, veut s’assurer que les prétendants de se fille sont bien dignes d’elle et de sa famille. Quant à Algernon, apprenant l’existence de Cécilia, il se rend chez Jack à la campagne en reprenant l’identité de Constant, afin de rencontrer la jeune femme.

Quiproquos, mensonges, amours impossibles ou improbables, imbroglios et révélations surprenantes jusqu’au coup de théâtre final, on ne s’ennuie pas une seconde dans cette intrigue !

Une pièce d’Oscar Wilde.

La Comédie de Lille 204 Rue Solférino, 59000 Lille