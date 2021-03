L’importance des langues vivantes pour l’avenir du Royaume-Uni Institut français du Royaume-Uni, 16 mars 2021-16 mars 2021, Londres.

L’importance des langues vivantes pour l’avenir du Royaume-Uni

Institut français du Royaume-Uni, le mardi 16 mars à 18:30

Alors que le Royaume-Uni fait face à la réalité post-Brexit et aux conséquences de la pandémie, comment peut-il relancer et remodeler ses relations internationales, répondre aux besoins en compétences sur le marché du travail, soutenir les entreprises dans leurs échanges avec les marchés non anglophones, et développer les futurs talents et atouts nécessaires à la vie personnelle et professionnelle dans une société mondialisée ? Quatre panelistes d’exception partageront leurs points de vue sur le rôle que les langues vivantes peuvent jouer dans les secteurs de l’économie, de la diplomatie, de la justice sociale, de la santé et de l’éducation, pour l’avenir du Royaume-Uni.

Autour de Bernardette Holmes MBE, directrice de la campagne Speak to the Future, cette table ronde réunira les invités suivants :

– Baroness Coussins, Co-Présidente du groupe interparlementaire pour les langues vivantes à la Chambre des Lords,

– Dr Janice Carruthers, Professeure de linguistique française à Queen’s University de Belfast, et Responsable du suivi des langues vivantes au sein du Arts and Humanities Research Council,

– Dr Adam Marshall, Directeur général des Chambres de Commerce britanniques,

– Dr Charles Ebikeme, Chercheur et chargé de politiques publiques auprès du Department of Health Policy de la London School of Economics, Young Leader.

Pour plus d’informations : [https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/the-importance-of-languages-for-the-future-of-the-uk/](https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/whats-on/talks/the-importance-of-languages-for-the-future-of-the-uk/)

Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Place SW7 2DT Londres Royal Borough of Kensington and Chelsea Grand Londres



