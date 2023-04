Meetup No-Code L’impertinence café Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Meetup No-Code L’impertinence café, 28 avril 2023, Grenoble. Meetup No-Code Vendredi 28 avril, 19h00 L’impertinence café Entrée gratuite, inscription obligatoire Premier Meetup No-Code à Grenoble Vous vous intéressez au no-code, ce nouvel ensemble de solutions informatique qui permet de créer des applications puissantes sans avoir à « coder » ?

Vous êtes, Indépendant, consultant ou développeur no-code,

Entrepreneur souhaitant développer un MVP rapidement,

ou simplement curieux de rencontrer des personnes évoluant dans ce secteur ? Alors rejoignez-nous le 28 avril à 19h pour en discuter autour d’un verre. « Il n’y avait pas de meetup sur le sujet à Grenoble, alors on l’a fait »

Une entreprise grenobloise membre de no-code France L’impertinence café 32 rue Saint-Jacques, 3800 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@leav-solutions.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-no-code-grenoble/events/291951880/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T19:00:00+02:00 – 2023-04-28T21:00:00+02:00

2023-04-28T19:00:00+02:00 – 2023-04-28T21:00:00+02:00 No-code Développement d’application informatique

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu L'impertinence café Adresse 32 rue Saint-Jacques, 3800 Grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville L'impertinence café Grenoble

L'impertinence café Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Meetup No-Code L’impertinence café 2023-04-28 was last modified: by Meetup No-Code L’impertinence café L'impertinence café 28 avril 2023 Grenoble L'impertinence café Grenoble

Grenoble Isère