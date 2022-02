L’impératrice Eugénie, une admiratrice de Marie-Antoinette (visioconférence) Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le mardi 8 mars à 18:30

Sa fascination pour Marie-Antoinette fit d’elle une amoureuse de Versailles : découvrez les visites qu’elle fit à l’illustre palais, le rôle qu’elle joua dans la réhabilitation de la reine infortunée, et les causes de son attachement, renforcé par les malheurs de sa vie… A l’occasion de la journée de la femme, faites connaissance avec Eugénie de Montijo, aristocrate espagnole élevée en France, devenue l’épouse de Napoléon III et la mère du Prince impérial, puis é[…] Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

