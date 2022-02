L’IMPÉRATRICE + 1ÈRE PARTIE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L’IMPÉRATRICE + 1ÈRE PARTIE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 12 mai 2022, Nantes. 2022-05-12 Concert initialement prévu le 05 février 2022, reporté au 12 mai en raison des décisions gouvernementales dues à la crise sanitaire.

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 19.00€Prévente 23.60€ Concert initialement prévu le 05 février 2022, reporté au 12 mai en raison des décisions gouvernementales dues à la crise sanitaire. Sa majesté est de retour avec un deuxième album sous la couronne. Disco-pop, chanson dorée, guitares funky et mélodies candides, son Altesse reste maîtresse d’un groove sensuel, d’une danse royale. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

