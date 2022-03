LIMPE FUCHS + KRISTALLROLL + LISE BARKAS Woippy, 18 mars 2022, Woippy.

Atrium, école de musique 39 rue de Bretagne Woippy

2022-03-18 20:00:00 – 22:30:00

Woippy Moselle Woippy

10 EUR

LIMPE FUCHS

Limpe Fuchs instruments inventés, objets, percussions, voix, déplacements

LISE BARKAS SOLO

Lise Barkas cornemuse bourbonnaise 20 pouces

KRISTALLROLL

Charles Dubois + Florian Tosotti percussions

Deux batteurs réunis dans une ascension symétrique et hypnotique autour de deux batteries réduites aux fondamentaux : caisses claires, grosses caisses. Kristallroll est une stéréophonie percussive pour l’auditeur, une tentative de dilatation et d’élévation de matières acoustiques et d’harmoniques, dans l’étirement du temps, la répétition du geste, l’imbrication des impacts, la sédimentation des rythmiques. De cette matière dépend la puissance et la qualité du décollage. Formé en 2018 en Anjou par Florian Tositti et Charles Dubois (Humbros, Ensemble Nist-Nah), le duo à pu tester et faire évoluer ce projet entre pièce minimaliste et forme libre dans de nombreux espaces, résonants ou non, le plus souvent en acoustique.

Une visite des zones à risque d’un instrument sensible, la cornemuse bourbonnaise 20 pouces, Lise Barkas tente d’en extraire quelques mélodies accidentées, battements heureux et berceuses instables.

Fantastique venue d’une haute figure totalement unique et ô combien historique et décalée de l’histoire européenne du happening, la « vétérane » allemande LIMPE FUCHS (née en 1941) est considérée comme une influence majeure de ce qui deviendra plus tard le Krautrock. Elle continue du haut de ses 80 ans à sillonner l’Europe avec ses instruments sculptures inventés avec un enthousiasme et une liberté salutaire, s’adaptant et jouant avec l’acoustique et les résonances des endroits où elle se produit.

Une très grande dame, dont l’immense/monstre sacré compositeur contemporain allemand Helmut Lachenman dit: « Je tente de chercher le son que LIMPE FUCHS a déjà trouvé »….

+33 6 72 08 17 13 http://www.fragment-asso.com/

pierre zylstra

Atrium, école de musique 39 rue de Bretagne Woippy

