Centre culturel – Théâtre des Mazades , le vendredi 25 février à 16:30

Théâtre et marionnettes ———————– **Cie Les frères Dujardin** **Sortie de résidence – ****Dès 6 ans** C’est l’histoire d’un auteur perdu face à son oeuvre. C’est l’histoire de Thomas Durand, personnage de théâtre égaré. C’est l’histoire de 3 rats de laboratoire épris de liberté. C’est une histoire sans issue qui se joue à notre insu. Librement inspiré du travail de Kafka et de Ionesco, ce spectacle traite de l’absurdité de l’existence. Quand nos peurs nous empêchent d’avancer, nous inhibent et nous ramènent constamment au point de départ. **De et avec** Romain Landat et Martin Votano **Mise en scène** Guy Zollkau **Musique** Aurélien Van Trimpont **Costumes** Héléne Landat **Durée 55 mn**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T16:30:00 2022-02-25T23:59:00

