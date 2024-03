L’impact d’une course Maison du livre, de l’image et du son – Parvis Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

L’impact d’une course Par la compagnie La Horde dans les pavés 6 et 7 avril Maison du livre, de l’image et du son – Parvis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T15:30:00+02:00 – 2024-04-07T16:30:00+02:00

Levez la tête et ouvrez grand les yeux à l’affût d’une joyeuse horde d’acrobates et de musiciens et découvrez l’espace public sous un tout autre jour. Entre numéros de cirques indisciplinés, sauts à couper le souffle et pyramides humaines, nos cinq virtuoses sont comme portés par le pouvoir du collectif sur des rythmes d’afrobeat. Cette horde magnifique ne recule devant rien et semble ne connaître aucune autre limite que celle de l’imagination.

Maison du livre, de l’image et du son – Parvis 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

