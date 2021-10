Labège Espace Emploi Formation du Sicoval Haute-Garonne, Labège L’IMPACT DU NUMERIQUE DANS LES METIERS DU BTP Espace Emploi Formation du Sicoval Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le mardi 16 novembre à 09:00

**La révolution numérique touche tous les secteurs.** Les métiers de la construction et du bâtiment ne sont pas en reste. Nous vous proposons de vivre une expérience virtuelle inédite pour découvrir les métiers du BTP sous un autre angle. Testez des simulateurs, des lunettes 3D et équipements biomécaniques, assistez à des démonstrations de maquette numérique (BIM) et découvrez les différentes utilisations d’un drone dans le BTP. Des entreprises et des organismes de formation innovants partageront avec vous la passion de leur métier. **Inscrivez-vous sur** :[https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php](https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php) ou par téléphone au 05 61 28 71 10

Venez découvrir un secteur en pleine évolution ! Espace Emploi Formation du Sicoval Village d’entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Labège Haute-Garonne

2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T12:30:00

