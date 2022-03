L’impact du dérèglement climatique sur les oiseaux Jardins de la Villa Arnaga, 4 juin 2022, Cambo-les-Bains.

L’impact du dérèglement climatique sur les oiseaux

le samedi 4 juin à Jardins de la Villa Arnaga

Le réchauffement climatique affecte de plus en plus d’espèces animales et les oiseaux ne sont pas épargnés. Par l’intermédiaire de petits jeux et à l’aide d’exemples concrets, les enfants découvriront comment ce dérèglement peut influer sur les espèces d’oiseaux à plus ou moins long terme et comment il est possible de les aider concrètement chez soi. Atelier animé par Manon Marchand du CPIE Pays Basque. 10 participants maximum.

Entrée libre.

Ateliers animés par le CPIE pour les 6-11 ans

Jardins de la Villa Arnaga Route du Docteur Camino, 64250 Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:15:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T15:15:00 2022-06-04T17:00:00